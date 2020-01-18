Загитова вернулась к тренировкам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, в декабре объявившая о том, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях, вернулась к тренировкам.

В ее Instagram в разделе Stories опубликован фрагмент видео с тренировки, на котором исполняет каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

В декабре Загитова заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях. Ее тренер Этери Тутберидзе сказала, что фигуристка вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.

Российский тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что Загитова уже не вернется в большой спорт.

Сама спортсменка пояснила, что не собиралась уходить окончательно и завершать карьеру, она по-прежнему является членом сборной России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД