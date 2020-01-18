Индия не захотела «экспериментировать» с Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра приостановили участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.

Павар заявил, что «у нас нет возможности экспериментировать с Hyperloop», власти штата решили сконцентрироваться «на других видах транспорта», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание India Today.

«В то же время, если эта технология будет развиваться дальше с успешными испытаниями за рубежом, мы можем подумать об этом», – добавил он.

Павар указал также, что на данный момент «Hyperloop не реализован нигде в мире», потому «пусть его сначала где-то реализуют, чтобы было построено хотя бы 10 км», передает ТАСС.

Напомним, идея строительства высокоскоростной трассы в Индии появилась в 2018 году. Планировалось, что трасса соединит столицу штата Мумбаи и город Пуну. Общая протяженность маршрута должна была составить порядка 136 километров.

Идею Hyperloop представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors.

Основная идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1 тыс. 220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами.

При этом такая капсула не касалась бы стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.

Ранее, в 2018 году, действующий тогда министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о создании в стране площадки для реализации проекта сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop.

Украинцы скептически отнеслись к проекту в свете имеющихся в стране проблем с общественным транспортом и теперь фантазируют на тему того, как будет выглядеть Hyperloop «по-украински».