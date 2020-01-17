Помпео заявил о рассмотрении США вопроса о превентивном ударе по ядерным объектам Ирана

В администрации США задумывались о нанесении превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить появления у страны ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео, в эфире Hugh Hewitt Radio Show.

Журналисты поинтересовались, нужны ли такие превентивные удары по ядерным объектам Ирана в связи с ракетными атаками со стороны исламской республики по территории других стран.

«Это важный вопрос, над которым мы много думали», – сказал Помпео, передает РИА «Новости».

По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп заверил, что Иран «никогда не сможет получить ядерное оружие». Тегеран же заявлял о том, что не стремится обладать этим оружием.

«Мы собираемся сделать все необходимое, что должно быть сделано, чтобы гарантировать, что это заявление, это обязательство, которое, как иранцы утверждают, они сделали, является реальным, подтвержденным, проверяемым, и мы никогда не позволим этому случиться», – сказал Помпео.

Ранее в МИД России выразили надежду, что Вашингтон и Тегеран воздержатся от новых ударов, и Москва намерена прилагать для этого усилия в рамках инициативы коллективной безопасности.

Напомним, кризис между США и Ираном обострился после того, как 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Трамп толкает Иран под новый удар.