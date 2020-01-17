Хафтар согласился подписать перемирие с Сарраджем на ряде условий

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в ходе переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом согласился подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Файеза Сарраджа при выполнении ряда условий, сообщил дипломатический источник.

«Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», – сказал источник, передает РИА «Новости».

Какие именно условия имеют в виду, он не уточнил.

Переговоры Хафтара и Дендиаса в Афинах проходили более полутора часов. Скоро начнется встреча Хафтара с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах.

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