Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 1 копейку – до 61,65 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 68,68 рубля.

Нефть подешевела до 64,57 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

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