Россия нарастила вложения в госдолг США

В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на 794 млн долларов – до 11,491 млрд долларов, свидетельствуют документы, опубликованные минфином США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 2,979 млрд долларов, а краткосрочных – 8,512 млрд долларов, передает ТАСС.

Объем вложений России в гособлигации США увеличивается четвертый месяц подряд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. К маю они сократились до 14,9 млрд долларов и продолжили уменьшаться. Рост произошел в апреле 2019 года, тогда вложения увеличились до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем 1,16 трлн долларов. Второе место с 1,09 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.

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