Россия увеличила вложения в гособлигации США

В октябре Россия увеличила вложения в государственные облигации Соединенных Штатов, следует из материалов минфина США.

Вложения выросли на 622 млн долларов – до 10,697 млрд, передает РИА «Новости».

На долю долгосрочных облигаций приходится 2,5 млрд, на долю краткосрочных – 8,1 млрд долларов.

Россия по-прежнему не входит в 30-ку крупнейших держателей американского долга.

Крупнейшим держателем остается Япония (1,16 трлн долларов). Вторым в списке крупнейших держателей госбумаг США является Китай (1,1 трлн долларов), передает ТАСС.

Напомним, Россия избавилась от большей части облигаций США в 2018 году.

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