Пушков оценил инициативу Саркози о России

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предложение бывшего президента Франции Николя Саркози создать новый переговорный формат с Россией.

«Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, России и Турции для решения проблем «от Атлантики до Байкала» отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к США», – отметил сенатор на своей странице в Twitter.

«Другой вопрос, что любой сдвиг в эту сторону будут яростно блокировать поляки и прибалты», – добавил Пушков.

Накануне Саркози в своем выступлении на Гайдаровском форуме высказался за создание нового переговорного формата, в котором будут участвовать Россия, Турция и Евросоюз. Он также заявил, что Европе нужна Россия, а Россия нуждается в Европе.