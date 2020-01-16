Саркози заявил о взаимной необходимости России и Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози на сессии Гайдаровского форума в Москве заявил, что Европе нужна Россия, а Россия нуждается в Европе.

«Россия простирается от Европы к Азии, но Европе Россия нужна, а России нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимают, – те вообще ничего не понимают в географии и истории», – сказал Саркози, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается изменить русофобские настроения в ЕС.