Удары США и Израиля унесли жизни 26 мирных жителей Исфахана

В Исфахане при ударе США и Израиля погибли 26 мирных жителей, в том числе дети

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 26 человек стали жертвами удара США и Израиля по Исфахану, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mehr и местные власти.

В сообщении подчеркивается: «В результате вчерашней атаки американо-израильского противника на жилой район Хафтун в Исфахане 26 человек, включая семь детей и семь женщин, погибли».

Удары США и Израиля по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, начались 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

В ответ на атаки Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская телерадиокомпания IRIB в начале марта сообщала о гибели восьми мирных жителей при ударах США и Израиля по провинции Исфахан.