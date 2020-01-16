Путин включил Мишустина в состав Совбеза

Глава российского государства Владимир Путин включил премьер-министра России Михаила Мишустина в состав Совбеза в качестве постоянного члена, сообщается в соответствующем указе.

Указ «О внесении изменения в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 715» опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, президент подписал указ о назначении Мишустина премьером.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом главе правительства.

Путин также утвердил новую должность зампредседателя Совета безопасности страны и назначил на нее и.о. премьера Дмитрия Медведева.

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