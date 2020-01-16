Названы первые победители третьего сезона «Лидеров России»

Финалистами конкурса управленцев «Лидеры России 2020» стали 30 участников, об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Из победителей восемь человек представляют Приморский край, шесть – Амурскую область, шесть – Хабаровский край, пять человек – Сахалинскую область, три – Республику Саха (Якутия) и по одному участнику из Магаданской области и Камчатского края, сообщил Комиссаров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

15-16 января 2020 года на площадке Дальневосточного федерального университета проходил первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Дальневосточного федерального округа. Участие в полуфинале приняли 250 человек из Приморского края, Амурской области, Забайкальского края, Еврейской АО, Сахалинской области, Хабаровского края, Республик Бурятии и Саха (Якутии), Магаданской области и Камчатского края.

«Было два насыщенных дня, активная программа, которая состояла из оценочных и познавательных блоков. Участники очень сильные. Экспертам и оценщикам было не просто выбирать 30 сильнейших. Кому-то повезло в этот раз больше. Мы надеемся на то, что те, у кого не получилось пройти в финал в этот раз, смогут поучаствовать вновь в конкурсе и добиться успеха. А тех, кому удалось – ждут еще более сложные испытания, которые пройдут в конце марта в Сочи на нашем большом суперфинале», – пояснил Алексей Комиссаров.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ДФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Технологические тренды 2020» для полуфиналистов конкурса провел директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), член центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко. В ходе мероприятия он рассказал конкурсантам об экосистеме цифровой экономики.

Кроме того, прошли встречи полуфиналистов с исполняющим обязанности заместителя губернатора Сахалинской области Юлией Рокотянской, заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Григорием Курановым, а также представителями партнеров конкурса «Лидеры России» – ПАО «РусГидро» и ПАО «Ростелеком». Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в Дальневосточном федеральном округе, пообщались с конкурсантами и провели с ними собеседования.

«На конкурсе «Лидеры России» применяются современные методы отбора участников. В рамках реализации национальных проектов необходимо по-другому мыслить, чтобы достичь больших целей и результатов. Это не просто построить дорогу или детскую площадку, а достичь целевых показателей, которые нам поставлены президентом России. Работа сложная и, к сожалению, не все готовы ее реализовывать. Конкурс «Лидеры России» дает нам возможность привлечь кадры для организации этой работы. Мы не оставим без внимания победителей и обязательно найдем работу, чтобы поднимать экономику края и трудиться на его благо», – рассказала первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.