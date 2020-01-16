Названы первые победители третьего сезона «Лидеров России»

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16 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
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Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
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Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

Западные СМИ удивлены отставкой Медведева Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
«Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...

Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
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          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

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          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

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          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

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          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

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              Названы первые победители третьего сезона «Лидеров России»

              16 января 2020, 18:30

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              Финалистами конкурса управленцев «Лидеры России 2020» стали 30 участников, об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              Из победителей восемь человек представляют Приморский край, шесть – Амурскую область, шесть – Хабаровский край, пять человек – Сахалинскую область, три – Республику Саха (Якутия) и по одному участнику из Магаданской области и Камчатского края, сообщил Комиссаров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              15-16 января 2020 года на площадке Дальневосточного федерального университета проходил первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Дальневосточного федерального округа. Участие в полуфинале приняли 250 человек из Приморского края, Амурской области, Забайкальского края, Еврейской АО, Сахалинской области, Хабаровского края, Республик Бурятии и Саха (Якутии), Магаданской области и Камчатского края.

              «Было два насыщенных дня, активная программа, которая состояла из оценочных и познавательных блоков. Участники очень сильные. Экспертам и оценщикам было не просто выбирать 30 сильнейших. Кому-то повезло в этот раз больше. Мы надеемся на то, что те, у кого не получилось пройти в финал в этот раз, смогут поучаствовать вновь в конкурсе и добиться успеха. А тех, кому удалось – ждут еще более сложные испытания, которые пройдут в конце марта в Сочи на нашем большом суперфинале», – пояснил Алексей Комиссаров.

              В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ДФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Технологические тренды 2020» для полуфиналистов конкурса провел директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), член центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко. В ходе мероприятия он рассказал конкурсантам об экосистеме цифровой экономики.

              Кроме того, прошли встречи полуфиналистов с исполняющим обязанности заместителя губернатора Сахалинской области Юлией Рокотянской, заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Григорием Курановым, а также представителями партнеров конкурса «Лидеры России» – ПАО «РусГидро» и ПАО «Ростелеком». Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в Дальневосточном федеральном округе, пообщались с конкурсантами и провели с ними собеседования.

              «На конкурсе «Лидеры России» применяются современные методы отбора участников. В рамках реализации национальных проектов необходимо по-другому мыслить, чтобы достичь больших целей и результатов. Это не просто построить дорогу или детскую площадку, а достичь целевых показателей, которые нам поставлены президентом России. Работа сложная и, к сожалению, не все готовы ее реализовывать. Конкурс «Лидеры России» дает нам возможность привлечь кадры для организации этой работы. Мы не оставим без внимания победителей и обязательно найдем работу, чтобы поднимать экономику края и трудиться на его благо», – рассказала первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

              Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.


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