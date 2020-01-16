Футбольные клубы выступили за увеличение числа команд в чемпионате России до 18

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) большинство представителей футбольных клубов проголосовали за увеличение числа участников чемпионата с 16 до 18 команд, заявил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

«Большинство клубов поддержало идею расширения до 18 команд», – передает его слова ТАСС.

Ранее УЕФА сообщил, что совокупная выручка клубов Российской премьер-лиги за 2018 год составила 752 млн евро.

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