Ростех поставил крупную партию приборов ночного видения одной из африканских стран

Взгляд
16 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
Разделы

Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
Перейти а раздел…

Политическая реформа Путина сделает Россию сильнее

Шестнадцатое президентское послание Владимира Путина дало старт политической реформеФото: Алексей Никольский/ТАСС
Президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин назвал 2020-й во многом рубежным из-за перехода к третьему десятилетию XXI века – и точно так же в послании обозначен переход к новой модели политической системы страны, реформирование которой предопределено всем 20-летним опытом руководства Владимира Путина и направлено на достижение главной цели нашего будущего – гармонии сильной державы и благополучия людей.  Подробности...
Перейти а раздел…

Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
Перейти а раздел…

Иран выиграл от обмена ударами с Америкой

Генерал Касем погиб, но влияние его страны в регионе после этого только вырослоФото: USA TODAY/Reuters
Убийство генерала Сулеймани, признание в уничтожении украинского лайнера, новые американские санкции — казалось бы, все говорит об ухудшении положения Ирана. Однако Тегеран на самом деле оказался только в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе. К такому выводу пришли эксперты клуба «Валдай» в ходе дебатов, посвященных эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра – главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Геи победили «Оскар»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такие вещи, как «Оскар», постоянно подвергаются нападкам группировок, которые считают, что награды и деньги надо раздавать по разнарядке от местного комитета. Вернее, от множества местных комитетов – от женсовета, от трансгендеркома, от цветнегрокома, от гейкомиссии. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

Алексей Алешковский, сценарист
У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Медведев ушел в отставку, назван новый кандидат на пост премьера

    Пассажирские лайнеры, сбитые ракетами

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:«Единая Россия» поддержала выдвижение Мишустина на пост премьера
              Мишустин назвал депутатам приоритет в своей работеБастрыкин отреагировал на убийство пристава в суде НовокузнецкаПосольство России в Ливане забросали гранатами со слезоточивым газомСтало известно об угрозах Трампа лишить Украину любой помощи
              Кудрин предложил усилить значение премьер-министра РоссииМединский с сарказмом воспринял желание создателей фильма «Дау» судитьсяСША оценили военный потенциал ИранаСША объяснили преподанный миру из-за покупки Турцией С-400 «урок»
              Послание Путина Федеральному собранию испугало экс-главу МИД УкраиныБойко-Великому добавили к обвинению растрату 23 млн рублей и 120 тыс. долларовЛегендарный разведчик назвал подлостью желание Польши переписать историюВ России научились обезвреживать иностранные спутники-шпионы

              Главная тема


              Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

              «пытаемся понять»


              Госдеп отреагировал на отставку Медведева

              в эфире у Соловьева


              Пушков рассказал о «польской задумке расчленения России на три части»

              послание путина


              Клименко рассказал, как будет работать бесплатный «Доступный интернет»

              Видео

              разрушение мифа


              Литовцы напрасно претендуют на участие в «захвате Москвы»

              европейский уровень


              Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

              исторический противник


              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              удар санкциями


              Когда США обрушат экономику Ирана

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?

              Ростех поставил крупную партию приборов ночного видения одной из африканских стран

              16 января 2020, 09:43

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) поставил крупную партию монокуляров ночного видения одной из стран в Африке, заявили в пресс- службе госкорпорации.

              «Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» экспортировал крупную партию монокуляров ночного видения в интересах одной из стран африканского континента. Прибор оснащен электронно-оптическими преобразователями второго и третьего поколения, а также инфракрасной подсветкой», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

              Там не уточнили объем партии и сумму контракта, однако сообщили, что африканскому заказчику поставлены монокуляры ПН21К, выпускаемые Новосибирским приборостроительным заводом (входит в холдинг «Швабе»).

              Данный прибор отличается компактными размерами, его можно комплектовать различными объективами и крепить на голове или шлеме.

              «В 2020 году будет реализован еще один крупный контракт на поставку аналогичных изделий», – рассказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

              Напомним, в ноябре холдинг «Швабе» поставил оптические прицелы для гражданского и спортивного стрелкового оружия в Италию.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............