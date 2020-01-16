Ростех поставил крупную партию приборов ночного видения одной из африканских стран

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) поставил крупную партию монокуляров ночного видения одной из стран в Африке, заявили в пресс- службе госкорпорации.

«Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» экспортировал крупную партию монокуляров ночного видения в интересах одной из стран африканского континента. Прибор оснащен электронно-оптическими преобразователями второго и третьего поколения, а также инфракрасной подсветкой», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

Там не уточнили объем партии и сумму контракта, однако сообщили, что африканскому заказчику поставлены монокуляры ПН21К, выпускаемые Новосибирским приборостроительным заводом (входит в холдинг «Швабе»).

Данный прибор отличается компактными размерами, его можно комплектовать различными объективами и крепить на голове или шлеме.

«В 2020 году будет реализован еще один крупный контракт на поставку аналогичных изделий», – рассказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Напомним, в ноябре холдинг «Швабе» поставил оптические прицелы для гражданского и спортивного стрелкового оружия в Италию.

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