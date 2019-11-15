Ростех продал в Италию прицелы для стрелкового оружия

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) поставил оптические прицелы для гражданского и спортивного стрелкового оружия в Италию, сообщили в пресс-службе холдинга.

«Итальянская сторона закупила семь моделей гражданских прицелов Новосибирского приборостроительного завода», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что для установки на популярное российское оружие «Сайга», «Вепрь» и «Тигр» итальянская сторона выбрала прицелы ПО6х36, ПО3-9х24, ПО4х24 и их модификации из серии «Военная классика». Корпуса прицелов изготовлены из авиационного алюминия и имеют полимерное покрытие, обеспечивающее защиту от механических повреждений.

Кроме того, в Италию были поставлены и новинки – прицелы ПО1х20А, ПО4-12х36П, ПО1/4 и ПО1,5/6 с креплением, в том числе на планку Пикатинни.

«Ранее прицелы уже поставлялись в Италию, где получили высокую оценку среди экспертов и любителей отрасли. Устройства пользуются спросом, поэтому мы заинтересованы в расширении присутствия продукции на этом рынке», – заявил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Напомним, ранее специалисты «Швабе» изготовили 17 комплектов облегченных главных и вторичных зеркал с асферической формой с высокой точностью для сети телескопов-роботов американской обсерватории Las Cumbres.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД