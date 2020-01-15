В «Ростелекоме» не увидели технической сложности в отмене платы за доступ к сайтам

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что исключение из платного трафика абонентов оплаты доступа к социально значимым ресурсам не составит большого труда в техническом плане.

В своем обращении к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин предложил подготовить проект «Доступный интернет» по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. По словам президента, сегодня Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

«Нет [не сложно сделать с технической точки зрения], я думаю, что любой оператор может настроить свои системы таким образом, чтобы по заранее установленному перечню социальных интернет ресурсов этот трафик не включался в тот тариф, который действует у абонента», – сказал Осеевский, передает ТАСС.

Также Осеевский сказал, что необходимо «осмыслить как эту задачу решать». «Трафик если говорить о фиксированном интернете, там же вообще нет никаких ограничений по трафику вот у нас, например. Если у человека есть оптика, то он может хоть круглосуточно заходить куда угодно. Наверно, это [поручение президента] в большей степени касается доступа через мобильную инфраструктуру, где есть ограничения по трафику», – добавил он, уточнив, что роль интернета растет и человеку всегда необходимо оставаться на связи с государством.

Как заявлял вице-премьер Максим Акимов, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория – 85 млн, а отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире.