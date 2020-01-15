В «Ростелекоме» не увидели технической сложности в отмене платы за доступ к сайтам

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Сделка с США станет самоубийством для Китая

Торговая сделка США и Китая может быть опаснойФото: imago stock&people/Global Look Press
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов, потребовав в ответ, по сути, укрепления юаня. В прошлый раз, когда Вашингтон искусственно ослабил доллар за счет других стран, это привело к тяжелым последствиям для другой азиатской страны. Повторит ли Китай судьбу Японии с ее «потерянными десятилетиями» или сумеет выйти победителем из этой сделки? Для России она тоже может быть опасной.  Подробности...
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Как зарубежный опыт помогает российским политикам

На Шри-Ланке началась дипломатическая карьера Сергея ЛавроваФото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Для главы российского МИДа Сергея Лаврова визит на Шри-Ланку – не просто очередная официальная поездка. С этим островом связано начало его дипломатической карьеры. В российском руководстве в целом немало людей, долгое время работавших за границей. Из 12 постоянных членов Совета безопасности у половины есть подобный весьма полезный опыт.  Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Иран выиграл от обмена ударами с Америкой

Генерал Касем погиб, но влияние его страны в регионе после этого только вырослоФото: USA TODAY/Reuters
Убийство генерала Сулеймани, признание в уничтожении украинского лайнера, новые американские санкции — казалось бы, все говорит об ухудшении положения Ирана. Однако Тегеран на самом деле оказался только в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе. К такому выводу пришли эксперты клуба «Валдай» в ходе дебатов, посвященных эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Геи победили «Оскар»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такие вещи, как «Оскар», постоянно подвергаются нападкам группировок, которые считают, что награды и деньги надо раздавать по разнарядке от местного комитета. Вернее, от множества местных комитетов – от женсовета, от трансгендеркома, от цветнегрокома, от гейкомиссии. Подробности...

Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

Алексей Алешковский, сценарист
У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Подробности...
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Абхазия обречена на политический кризис

Дмитрий Родионов, политолог
В Абхазии массовые протесты традиционно протекают бурно, сопровождаются столкновениями противоборствующих сторон. В республике, пережившей войну, где половина населения имеет боевой опыт и оружие в доме, включая штурмовое, очень важно, чтобы все решалось без оружия. Подробности...
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          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
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              В «Ростелекоме» не увидели технической сложности в отмене платы за доступ к сайтам

              15 января 2020, 19:47

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              Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что исключение из платного трафика абонентов оплаты доступа к социально значимым ресурсам не составит большого труда в техническом плане.

              В своем обращении к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин предложил подготовить проект «Доступный интернет» по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. По словам президента, сегодня Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

              «Нет [не сложно сделать с технической точки зрения], я думаю, что любой оператор может настроить свои системы таким образом, чтобы по заранее установленному перечню социальных интернет ресурсов этот трафик не включался в тот тариф, который действует у абонента», – сказал Осеевский, передает ТАСС.

              Также Осеевский сказал, что необходимо «осмыслить как эту задачу решать». «Трафик если говорить о фиксированном интернете, там же вообще нет никаких ограничений по трафику вот у нас, например. Если у человека есть оптика, то он может хоть круглосуточно заходить куда угодно. Наверно, это [поручение президента] в большей степени касается доступа через мобильную инфраструктуру, где есть ограничения по трафику», – добавил он, уточнив, что роль интернета растет и человеку всегда необходимо оставаться на связи с государством.

              Как заявлял вице-премьер Максим Акимов, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория – 85 млн, а отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире.


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