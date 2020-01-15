По делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии задержали еще двух человек

В Ингушетии двух местных жителей задержали по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму республиканского МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщили источники в правоохранительных органах.

Роль задержанных в деле уточняется, сообщил собеседник «Интерфакса».

Напомним, в ноябре 2019 года Эльджаркиева и его брата застрелили на западе Москвы.

В начале декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, в ходе которой задержали главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников группы. Позднее стало известно, что на причастность к покушению и убийству Эльджаркиева проверяют 40 человек.