ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.

По данным телеканала, нападение, вероятно, было совершено с использованием беспилотников и ракет, некоторые из которых были сбиты средствами сирийской противовоздушной обороны, передает ТАСС.

По словам военных источников, ВВС Израиля начали атаку в 22.10 (23.10 мск). Четыре ракеты, по данным SANA, упали на территории аэродрома, в результате чего был нанесен некоторый материальный ущерб. О пострадавших вследствие удара сведений не поступало.

Напомним, в апреле 2018 года два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Т-4 сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе, в результате оказался поврежден «один из ангаров, использовавшийся САА и союзниками (проиранскими формированиями) как стоянка для автомобильного транспорта». После ракетного удара по аэродрому в Хомсе позиции правительственных сил Сирии подверглись атаке со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

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