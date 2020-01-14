В Москве уточнили позицию по обмену осужденной в России израильтянки

Замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Москва не рассматривает вариант обмена осужденной израильтянки Наамы Иссахар.

«Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно», – уточнил представитель ведомства, передает ТАСС.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента России Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Напомним, израильтянка была приговорена в России к 7,5 годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.