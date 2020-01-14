Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ для борьбы с бедностью

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью в России было бы эффективнее выплачивать субсидии, а не отменять налог на доходы физлиц (НДФЛ).

«Если мы говорим о борьбе бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты – это субсидии по признаку доходности на душу в семье, соответственно, и выделение по этому признаку соответствующих субсидий», – сказал Кудрин, передает ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что снижение налогообложения будет приветствоваться.

Также Кудрин добавил, что Счетная палата не прорабатывала вопрос по субсидиям, поскольку правительство не вносило конкретных предложений.

В ноябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих НДФЛ. При этом он уточнил, что эта идея прорабатывалась, но над ней еще предстоит думать.

в сентябре с такой идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы данной инициативы.