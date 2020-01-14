Названы самые дорогие туры внутри России

Операторы определили самые дорогие туры по России, приобретенные путешественниками в 2019 году, сообщает АТОР.

По информации ассоциации, 2,079 млн рублей заплатила семья из двух взрослых и двух детей за проживание с 1 мая по 30 сентября в четырехзвездочном отеле в Крыму, в Партените. В эту сумму входило питание, авиабилеты приобретались отдельно, передает РИА «Новости».

Стоимость десятидневного отдыха в Сочи компании из десяти гостей в начале июля превысила 1,5 млн рублей. Туристы поселились на восьмиместной вилле, оплатили трансфер и завтраки. За авиабилеты они также платили отдельно.

В 595 тыс. рублей обошелся в августе десятидневный тур по Байкалу для трех туристов. Они проживали в отеле в Иркутске, а к достопримечательностям добирались на арендованном частном катере и автомобиле. Пешеходную часть маршрута осилили с проводником-гидом.

Напомним, в октябре в АТОР сообщили, что в Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать налог, который охватит все объекты проживания, включая курортные отели.

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