Анонсировано подорожание отдыха в Турции

В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать налог, который охватит все объекты проживания, включая курортные отели, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Налог на проживание» не будет аналогом европейских «туристического налога» или «налога на ночевку». Он «не направлен на самого туриста», платить должны будут «объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги», сообщили в АТОР.

Налог будет взиматься «как с цены размещения гостя, так и с остальных оказываемых ему услуг», передает РИА «Новости».

В 2020 году ставка составит 1% от общей стоимости услуг, на следующий год ее поднимут до 2%. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может уменьшить или увеличить ставку втрое.

АТОР сообщил, что в 2020 году отели сами оплатят налог, с 2021 года проживание для туристов подорожает как минимум на 2%.

Напомним, эксперты Аналитического центра НАФИ сообщали, что россияне предпочитают для путешествий Италию, Францию, Турцию и США. При этом на отдых за границей россияне готовы тратить больше денег, чем на отдых в России.