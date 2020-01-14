Власти КНДР призвали граждан бороться с «убийственным давлением» США

Власти КНДР призвали граждан готовиться к «смертельной битве против американских санкций», сообщает газета «Минчжу чосон».

«Кампания фронтального прорыва для нейтрализации беспрецедентно убийственных санкций и давления со стороны враждебных сил, отрицающих само право на существование и развитие нашей страны, станет битвой не на жизнь, а на смерть», – подчеркивает газета, передает ТАСС.

Издание призывает «превратить нынешние вызовы в преимущества» и добиться «быстрого [экономического] взлета на основе собственных сил и технологий». Для этого жителям страны необходимо продемонстрировать упорство и отвагу, «проходя сквозь стены, словно сквозь двери, и даже прыгая в пламя».

«КНДР столкнулась с убийственным давлением, которое другие страны не выдержали бы и одного дня», – сказано в тексте, там также подчеркивается, что «американская кампания по удушению КНДР достигла своих пределов».

Ранее США предложили КНДР возобновить переговоры.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. После этого глава Пентагона пообещал ответить на «плохое поведение» КНДР.