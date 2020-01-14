Власти КНДР призвали граждан бороться с «убийственным давлением» США

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14 января, вторник  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
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Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
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Что получит Россия от примирения в Ливии

Российская дипломатия смогла завоевать на Ближнем Востоке доверие у самых разных силФото: MFA of the Russian Federation/Reuters
Переговоры о ливийском урегулировании, начавшиеся в Москве, означают признание возвращения России на Ближний Восток в качестве важнейшего игрока. Сочетанием дипломатии и военной силы наша страна смогла завоевать доверие самых разных сил в регионе, став нужной всем. Подобного результата Вашингтон не сможет достичь ни санкциями, ни убийствами, ни интригами.  Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Победа «майдана» может пойти Абхазии на пользу

После отставки Рауля Хаджимба (слева) обязанности президента будет исполнять Валерий Бганба Фото: пресс-служба президента Абхазии
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы, утвердил и. о. главы государства премьер-министра Бганбу и назначил на 22 марта новые выборы, в которых Хаджимба участвовать не будет. Так завершился «абхазский майдан» – острая фаза политического кризиса, но сам кризис не преодолен. Что ждет республику, где оппозиция свергла пророссийского президента? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
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Польша мечтает ограбить Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. Никто не спорит, что поляки оказались одними из жертв Второй мировой войны. Странно другое – польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Подробности...
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У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

Сергей Мардан, публицист
Рекламный ход с выигрышем 1 млрд рублей в лотерею еще раз дает понять, какие гигантские деньги зарабатываются в этом «бизнесе». Только бизнес этот никого не делает счастливее, он не создает никакой новой ценности, вообще ничего. Подробности...
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          • Никогда

          • Иногда

          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

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              Власти КНДР призвали граждан бороться с «убийственным давлением» США

              14 января 2020, 09:45

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Власти КНДР призвали граждан готовиться к «смертельной битве против американских санкций», сообщает газета «Минчжу чосон».

              «Кампания фронтального прорыва для нейтрализации беспрецедентно убийственных санкций и давления со стороны враждебных сил, отрицающих само право на существование и развитие нашей страны, станет битвой не на жизнь, а на смерть», – подчеркивает газета, передает ТАСС.

              Издание призывает «превратить нынешние вызовы в преимущества» и добиться «быстрого [экономического] взлета на основе собственных сил и технологий». Для этого жителям страны необходимо продемонстрировать упорство и отвагу, «проходя сквозь стены, словно сквозь двери, и даже прыгая в пламя».

              «КНДР столкнулась с убийственным давлением, которое другие страны не выдержали бы и одного дня», – сказано в тексте, там также подчеркивается, что «американская кампания по удушению КНДР достигла своих пределов».

              Ранее США предложили КНДР возобновить переговоры.

              Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. После этого глава Пентагона пообещал ответить на «плохое поведение» КНДР.


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