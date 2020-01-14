В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Предложение депутата от «Единой России» Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги – его личная позиция, подобные инициативы фракция не поддерживает, сообщил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

«Данное предложение (обязать домохозяек платить налоги для самозанятых – прим. ВЗГЛЯД) является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная», – приводит слова Исаева РИА «Новости».

Первый зампред фракции ЕР подчеркнул, что такие решения не принимаются вдруг и наобум, а также выразил мнение, что подобные предложения останутся «на уровне размышлений».

Ранее в Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка».

Напомним, в прошлом году на сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.