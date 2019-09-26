В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»

Идея узаконить профессию «домохозяйка» и выплачивать таким работникам сумму в размере прожиточного минимума привлекательна, но сложно реализуема, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Что касается введения такого понятия, как «домохозяйка», то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком. <...> То есть надо говорить о гендерном равенстве – профессия «домохозяин», «домохозяйка», – цитирует АГН «Москва» Нилова.

По его словам, сейчас для назначения страховой пенсии важно количество заработанных баллов и если человек не работает и за него никто не платит взносы, баллов не начисляются. Предполагается, что в таких случаях платить должно государство, но на такие меры власти вряд ли пойдут.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.

«Профессии не может быть – домохозяйка. Статус такой может быть», – сказал он.

Ранее на сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. Отметим, что на сегодняшний день инициативу поддержали всего 396 человек при 374 голосах против.