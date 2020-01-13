Мужчина изнасиловал девушку под Саратовом по просьбе приревновавшей возлюбленной

Следственные органы в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании девушки, и женщины, которая, по версии следствия, подтолкнула его к совершению преступления.

«Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 31-летней женщины и 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, вечером 29 декабря 2019 года в одной из квартир города Красноармейска собралась компания из восьми человек, в том числе две женщины. Компания распивала спиртное, когда 31-летняя женщина приревновала своего 38-летнего мужчину к 25-летней знакомой.

Женщина потребовала от своего возлюбленного доказательств верности. Чтобы показать, что между ним и знакомой нет никаких отношений, подозреваемый решил унизить ее.

«Ревнивица посчитала это достаточным доказательством непричастности мужчины к измене. 31-летняя женщина стала удерживать потерпевшую за волосы, при этом нанесла несколько ударов руками по голове и телу, а 38-летний мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего ударил рукой и ногой по лицу и с места происшествия скрылся», – уточняется в сообщении регионального СК.

Поначалу потерпевшая не стала обращаться в правоохранительные органы, однако затем подала заявление.

Мужчина задержан, в отношении него решается вопрос о заключении под стражу. В отношении 31-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На допросе фигурантка дела раскаялась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах случившегося.

Ранее в Саратове была изнасилована врач, которая шла на прием к пациенту. Позже в Сети появилась петиция с требованием наказать злоумышленника максимально строго.