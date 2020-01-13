Мужчина изнасиловал девушку под Саратовом по просьбе приревновавшей возлюбленной

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От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Нидерланды накрыла мода на смерть

Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Антихристианская ненависть стала проявлением свободы слова

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человека, в сердце которого, как сказал поэт, «минул последний стыд и все осквернено», легко подчинить. Чтобы сопротивляться диктату, нужны ценности – а у человека, который продал их за подписку на Netflix, их больше нет. Подробности...
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Массовая культура не может создать эталонного русского

Сергей Сафронов, Бизнес-консультант
Где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов. Подробности...
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Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
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              Мужчина изнасиловал девушку под Саратовом по просьбе приревновавшей возлюбленной

              13 января 2020, 17:53

              Текст: Елизавета Булкина

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              Следственные органы в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании девушки, и женщины, которая, по версии следствия, подтолкнула его к совершению преступления.

              «Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 31-летней женщины и 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

              По версии следствия, вечером 29 декабря 2019 года в одной из квартир города Красноармейска собралась компания из восьми человек, в том числе две женщины. Компания распивала спиртное, когда 31-летняя женщина приревновала своего 38-летнего мужчину к 25-летней знакомой.

              Женщина потребовала от своего возлюбленного доказательств верности. Чтобы показать, что между ним и знакомой нет никаких отношений, подозреваемый решил унизить ее.

              «Ревнивица посчитала это достаточным доказательством непричастности мужчины к измене. 31-летняя женщина стала удерживать потерпевшую за волосы, при этом нанесла несколько ударов руками по голове и телу, а 38-летний мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего ударил рукой и ногой по лицу и с места происшествия скрылся», – уточняется в сообщении регионального СК.

              Поначалу потерпевшая не стала обращаться в правоохранительные органы, однако затем подала заявление.

              Мужчина задержан, в отношении него решается вопрос о заключении под стражу. В отношении 31-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На допросе фигурантка дела раскаялась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах случившегося.

              Ранее в Саратове была изнасилована врач, которая шла на прием к пациенту. Позже в Сети появилась петиция с требованием наказать злоумышленника максимально строго.


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