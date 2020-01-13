Укравшего ящик с пожертвованиями больным детям ищут в Уфе

Уфимские полицейские ведут поиск злоумышленников, укравших ящик с пожертвованиями для больных детей, сообщили в региональном МВД.

Ранее в Сети появилось видео, снятое камерами видеонаблюдения в помещении магазина в Уфе, на котором видно, как в торговый зал вбегает молодой человек, хватает ящик с пожертвованиями для больных детей и убегает.

«Сообщение о произошедшем зарегистрировано в полиции городе Уфы. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется розыск злоумышленников», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в августе неизвестные похитили несколько культовых предметов из храма на северо-западе Москвы на улице Саломеи Нерис.