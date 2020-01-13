Стало известно о налаженном ФСБ механизме выявления «игиловцев» на границе

ФСБ наладила механизм пограничного контроля для предотвращения инфильтрации боевиков запрещенного в России «Исламского государства*» из Сирии, следует из ответа спецслужбы на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина.

По словам Рашкина, в ФСБ не уточнили, что именно это за механизм. При этом в письме спецслужбы отмечается, что для решения указанной проблемы «отработан комплекс проверочных мероприятий: дактилоскопирование, фотографирование и отбор генетических образцов», передает «Интерфакс».

Напомним, в ноябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что граждане России, которые примкнули к боевикам в Сирии, в первую очередь должны быть проверены местными правоохранительными органами, только после этого можно будет поднять вопрос об их возвращении на родину.

Ранее сообщалось о выдаче Марокко России уроженца Дагестана, участвовавшего в военных действиях в Сирии в рядах ИГ*.