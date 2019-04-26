Марокко выдало России воевавшего в рядах ИГ уроженца Дагестана

Марокко выдало России уроженца Дагестана, который участвовал в военных действиях в Сирии в рядах запрещенной в России организации «Исламское государство*», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«На основании российской ориентировки в июле 2018 года правоохранительными органами Королевства Марокко задержан гражданин России Саламов Рамазан Магомеднуриевич 1970 года рождения, разыскиваемый за участие в деятельности международных террористических организаций (МТО). Являясь сторонником МТО «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», Саламов осуществлял пропаганду религиозно-экстремистской идеологии среди жителей Республики Дагестан. Реализуя свои преступные устремления, в 2016 году он выехал в Сирию, где примкнул к МТО ИГ* и участвовал в боевых действиях против правительственных войск», – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что в начале 2018 года после разгрома на сирийской территории основной части террористических структур Саламов попробовал легализоваться в Касабланке. Однако Марокко удовлетворил российский запрос на его выдачу, основываясь на предоставленных доказательствах преступной деятельности уроженца Дагестана, пишет ТАСС.

«26 апреля в сопровождении конвойной группы ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД осуществлена экстрадиция Саламова в Россию», – сказали в ведомстве.

Согласно данным Генпрокуратуры России, его обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях. Уголовное дело в отношениии Саламова находится в производстве МВД по Махачкале.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин отметил, что в выявлении россиян, которые участвовали в боевых действиях в рядах террористических организаций в Сирии, существует положительная динамика. Он сообщил, что «российские правоохранительные органы продолжают активную работу, направленную на выявление лиц, возвращающихся из зон боевых действий в Российскую Федерацию, и привлечение их к уголовной ответственности». За 2018 год СК возбудил 334 уголовных дела о преступлениях террористического характера. Из них 116 дел направлены в суд.

Напомним, в 2018 году Германия выдала России воевавшего в Сирии на стороне террористических организаций уроженца Кабардино-Балкарии.