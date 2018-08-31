Германия выдала воевавшего в Сирии жителя Кабардино-Балкарии

В Россию из Германии экстрадирован уроженец Кабардино-Балкарии, объявленный в международный розыск за участие в боевых действиях на стороне террористических организаций в Сирии, сообщили в ФСБ.

«30 августа 2018 года авиарейсом Берлин – Москва осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям», – сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, в Кабардино-Балкарии мужчина помогал бандподполью запрещенной в России международной террористической организации «Имарат Кавказ», а в октябре 2013 года он «конспиративно транзитом через третьи страны» уехал в Сирию, где воевал на стороне международных террористических организаций.

Позже он попытался по поддельным документам получить статус беженца в Германии, но в сентябре 2017 года был задержан на основании ориентировки из России.

«В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов, представленные ими доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Германии удовлетворить запрос о его выдаче», – сообщили в ФСБ.

Ранее Греция выдала России жителя Татарстана, который воевал в составе террористических организаций в Сирии.