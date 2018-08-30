Греция выдала воевавшего на стороне сирийских боевиков россиянина

Греция выдала России жителя Татарстана, который участвовал в боевых действиях в Сирии в составе террористических организаций, сообщили в ФСБ.

Уроженец Татарстана 1988 года рождения попал в Сирию в январе 2014 года. Он был сторонником религиозно-экстремистской идеологии, говорится в сообщении ФСБ.

Россиянин, по данным ФСБ, «в составе международных террористических организаций принимал участие в боевых действиях против правительственных сил». Но затем он испугался за свою жизнь и уехал из зоны военных действий. Сначала скрывался в странах Ближнего Востока и Северной Африки, потом попытался устроиться в ЕС.

Его задержали в Афинах в январе 2018 года благодаря ориентировке из России и поместили по предэкстрадиционный арест.

«В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов, представленные ими доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Греции удовлетворить запрос о его выдаче», – отметили в ФСБ.

Экстрадиция организована ФСБ, Генпрокуратурой, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН. Сейчас идет следствие.