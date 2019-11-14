Глава ФСБ назвал первое условие для возвращения примкнувших к ИГ россиян

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что граждане России, которые примкнули к боевикам в Сирии, в первую очередь должны быть проверены местными правоохранительными органами, только после этого можно будет поднять вопрос об их возвращении на родину.

Ему задали вопрос о том, готова ли Россия принять своих граждан, примкнувших к боевикам ИГ* (запрещенная в России организация) в Сирии.

«Они сначала должны быть профильтрованы местными властями, местными правоохранительными органами. После этого мы тогда будем определяться. А так чтобы взяли и поехали, мы, конечно, категорически против», – приводит слова Бортникова РИА «Новости».

При этом глава ФСБ подчеркнул, что тема детей – «это другое».

Ранее сообщалось о выдаче Марокко России уроженца Дагестана, участвовавшего в военных действиях в Сирии в рядах ИГ.