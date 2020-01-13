RT запустит онлайн-курсы по журналистике

Телеканал RT приглашает начинающих журналистов, блогеров и операторов принять участие в онлайн-курсах по журналистике, новым медиа и видеомейкингу.

«Школа RT», которая с 2016 года работает в очном режиме, теперь будет доступна онлайн. Принять участие в авторских мастер-классах теперь можно из любой точки земного шара. Опытом со слушателями поделятся корреспонденты и продюсеры RT, авторы digital-проектов телеканала, а также представители мультимедийного агентства Ruptly.

Самые успешные слушатели «Школы» получат возможность пройти стажировку на RT и присоединиться к команде телеканала. «Определять лучших будут наши спикеры и кураторы», – рассказала руководитель проекта Анна Ковтунова, передает RT.

Ученики смогут пройти тренинги по направлениям «теле- и онлайн-журналистика», «новые медиа» и «съемка и постпродакшен». Слушатели узнают, как удержать внимание зрителя, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей и придумывать веб-сериалы.

Участие в проекте RT бесплатное, набор слушателей проходит на конкурсной основе.

С момента открытия школы очно обучение в ней прошли более 200 человек из 20 стран.

RT – это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly. 100 млн человек в 47 странах мира смотрят RT каждую неделю.