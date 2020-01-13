Появились сведения о прибытии фельдмаршала Хафтара в Москву

Глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах об условиях прекращения огня в Ливии, сообщил осведомленный источник.

О прибытии Хафтара в Москву сообщает «Коммерсант».

Тем временем глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил, что премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в ближайшее время могут посетить Москву для обсуждения с российским руководством дальнейшего урегулирования в Ливии, передает РИА «Новости».

«По моим сведениям, премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Высшего госсовета ПНС Халед Мишри в ближайшее время прибудут в Москву для переговоров, в центре внимания которых будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии. В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа» , – сказал Деньгов.

«Глава ЛНА Халифа Хафтар и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех также прибудут в Москву для переговоров по той же теме», – сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию.

По словам Деньгова, будут ли Саррадж и Хафтара встречаться между собой – «пока не известно».

«Но по отдельности у них пройдут встречи с российским руководством, а также с представителями турецкой делегации, которая взаимодействует с Россией по данному направлению. Скорее всего, наблюдателями на переговорах выступят представители ОАЭ и Египта», – заявил Деньгов.

Накануне Ливийская национальная армия объявила о прекращении огня на западе Ливии.

Напомним, в прошлую среду президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии «немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с 00.00 воскресенья 12 января».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа.

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