Курц заявил о непредсказуемости США

Соединенные Штаты стали более непредсказуемым партнером для Евросоюза, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая перед Национальным советом Австрии (нижняя палата парламента).

«США по-прежнему являются сильнейшим военным и экономическим государством в мире, но для нас они стали более непредсказуемым партнером», – приводит его слова РИА «Новости».

Канцлер Австрии отметил также, что Китай прогрессирует в военной и экономической сфере, опираясь при этом на совершенно другую основу ценностей и понимание государственности.

«И Россия, наш крупнейший сосед на востоке, снова находится в той фазе, когда напряженность между Европой и Россией не снизилась, а, скорее, еще больше возросла», – указал австрийский канцлер.

Европейский союз, по его словам, является «невероятно успешным проектом», однако в международных вопросах действует «иногда не особо решительно и не на 100% дееспособно».

В пятницу новый кабинет министров Австрии, приступивший к обязанностям 7 января, представил парламенту рабочую программу правительства.

Политолог Владимир Швейцер в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал, чего ждать России от возвращения Курца на пост канцлера Австрии.

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