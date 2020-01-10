Трамп не стал называть теорию глобального потепления обманом

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что думает о теории глобального потепления.

Он заверил, что в ней «никакого обмана нет, это очень серьезная тема». Трамп сказал, что желает «чистейшего воздуха и чистейшей воды». Президент США подчеркнул, что для него «очень важна окружающая среда», передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства прежде не раз высказывал сомнения в том, что изменение климата объясняется деятельностью человека.

Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, которое направлено в том числе против глобального потепления.

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