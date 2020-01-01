Правительство Украины поздравило жителей страны с новым годом без двух министров

Украинское правительство поздравило жителей страны с Новым годом без министра иностранных дел Вадима Пристайко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Видеозапись поздравления опубликована в YouTube, передает РИА «Новости».

«В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны! Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой», – обратился к зрителям премьер Алексей Гончарук.

Напомним, два украинских канала показали зрителям экс-президента Петра Порошенко вместо действующего главы государства Владимира Зеленского в новогоднюю ночь.