Лавров встретился с Вышинским

Министр иностранных дел России встретился с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

«Добро пожаловать на свободу. Очень рады вас приветствовать, смотрели репортаж – эмоциональный. Ваши слова, слова Марго (главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян), Киселева (гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев), других ваших коллег. Даже не знаю, наверное, неправильно вас благодарить за то, что вы оценили вклад министерства иностранных дел. Но если мы, по вашим ощущениям, помогли, то нам это важно», – сказал Лавров в ходе встречи с Вышинским, передает РИА «Новости».

Вышинский в ответ заметил, что российское дипведомство не только помогло ему, но и сильно поддержало его.

«Это труд огромного количества людей, большой, не побоюсь этого слова, машины, которая работала на то, чтобы вытащить меня оттуда и, самое главное, восстановить справедливость, потому что несправедливо то, что со мной происходило. Вам огромное спасибо», – сказал гендиректор «РИА Новости Украина».

Он добавил, что после того, как Лавров поздравил его с днем рождения, его «авторитет в камере моментально поднялся до небес».

«Мы за всех наших граждан радеем, в том числе за тех, кто не в ладах с законом, по подозрениям, добиваемся справедливости, справедливого судебного разбирательства. Но в вашем случае было очевидно, что вы уникальный персонаж во всей этой компании удерживаемых насильственно лиц, потому что уж никаким образом вы не были причастны к какому-либо административному и тем более уголовному правонарушению. Вы были обвинены в государственной измене просто за то, что вы описывали ситуацию в различных частях страны, в которой вы работали, более ничего», – уточнил Лавров.

Глава МИД отметил, что освобождение Вышинского может стать началом нормализации отношений России и Украины.

«Это очень позитивный шаг в том, что касается, я надеюсь, начала нормализации отношений Украины и России, чтобы мы перестали друг друга рассматривать через некие прицелы, информационные ли, уголовные, политические ли и просто стали бы взаимодействовать на основе здравого смысла. У нас гораздо больше общего, чем те клинья, которые вбивают радикалы, неонацисты и прочие, движимые совсем не интересами российского и украинского народа», – подчеркнул Лавров.

Вышинский сообщил, что согласен с этим высказыванием, и отметил, что будет очень рад, если окажется полезен для нормализации отношений между государствами.

«Я же разных людей повидал, ни разу я не услышал в свой адрес слова «предатель» или «изменник». Я не знаю, то ли это были люди глубокого такта в этих местах, где я находился, то ли просто они так не думали. Они не верили, они понимали, что перед ними политический заключенный, тем более что термин «политический заключенный» в украинских тюрьмах вошел прочно в обиход. К сожалению», – пояснил Вышинский.

В субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

Сам Вышинский поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе.