Лавров встретился с Вышинским

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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Помню ужас людей, в дом которых пришла война

Андрей Медведев, Политический обозреватель
30 лет назад террористы взорвали 9-этажный жилой дом на улице Гурьянова в Москве. Погибли 106 человек, пострадали 690. Одни и те же люди сначала рассказывали нам, что это ФСБ взрывает Россию, а теперь говорят, что в Беслане спецназ убивал заложников. Подробности...

В спорах про СССР не бывает объективности

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшние любители всего советского во многом – попросту злое отражение тогдашних противников советского. С другой стороны, советские либералы – были и остались отражением неустройств советской реальности, выдававшихся за ее достоинства. Подробности...
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Мутная волна попыталась накрыть Петербург

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Считается, что в Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных. Подробности...
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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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              Лавров встретился с Вышинским

              9 сентября 2019, 17:38

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Министр иностранных дел России встретился с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

              «Добро пожаловать на свободу. Очень рады вас приветствовать, смотрели репортаж – эмоциональный. Ваши слова, слова Марго (главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян), Киселева (гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев), других ваших коллег. Даже не знаю, наверное, неправильно вас благодарить за то, что вы оценили вклад министерства иностранных дел. Но если мы, по вашим ощущениям, помогли, то нам это важно», – сказал Лавров в ходе встречи с Вышинским, передает РИА «Новости».

              Вышинский в ответ заметил, что российское дипведомство не только помогло ему, но и сильно поддержало его.

              «Это труд огромного количества людей, большой, не побоюсь этого слова, машины, которая работала на то, чтобы вытащить меня оттуда и, самое главное, восстановить справедливость, потому что несправедливо то, что со мной происходило. Вам огромное спасибо», – сказал гендиректор «РИА Новости Украина».

              Он добавил, что после того, как Лавров поздравил его с днем рождения, его «авторитет в камере моментально поднялся до небес».

              «Мы за всех наших граждан радеем, в том числе за тех, кто не в ладах с законом, по подозрениям, добиваемся справедливости, справедливого судебного разбирательства. Но в вашем случае было очевидно, что вы уникальный персонаж во всей этой компании удерживаемых насильственно лиц, потому что уж никаким образом вы не были причастны к какому-либо административному и тем более уголовному правонарушению. Вы были обвинены в государственной измене просто за то, что вы описывали ситуацию в различных частях страны, в которой вы работали, более ничего», – уточнил Лавров.

              Глава МИД отметил, что освобождение Вышинского может стать началом нормализации отношений России и Украины.

              «Это очень позитивный шаг в том, что касается, я надеюсь, начала нормализации отношений Украины и России, чтобы мы перестали друг друга рассматривать через некие прицелы, информационные ли, уголовные, политические ли и просто стали бы взаимодействовать на основе здравого смысла. У нас гораздо больше общего, чем те клинья, которые вбивают радикалы, неонацисты и прочие, движимые совсем не интересами российского и украинского народа», – подчеркнул Лавров.

              Вышинский сообщил, что согласен с этим высказыванием, и отметил, что будет очень рад, если окажется полезен для нормализации отношений между государствами.

              «Я же разных людей повидал, ни разу я не услышал в свой адрес слова «предатель» или «изменник». Я не знаю, то ли это были люди глубокого такта в этих местах, где я находился, то ли просто они так не думали. Они не верили, они понимали, что перед ними политический заключенный, тем более что термин «политический заключенный» в украинских тюрьмах вошел прочно в обиход. К сожалению», – пояснил Вышинский.

              В субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

              Сам Вышинский поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе.


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