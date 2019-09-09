Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян

Российский лидер Владимир Путин отсутствовал на встрече освобожденных по договоренностям России и Украины граждан, поскольку это не прерогатива президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, почему президент не приехал в аэропорт встречать удерживаемых лиц, Песков ответил, что это «не прерогатива главы государства».

«Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.

Песков также подчеркнул, что обмен пленными между Россией и Украиной – повод для осторожного оптимизма «в плане продолжения дальнейшей работы в русле поиска путей нормализации отношений между Россией и Украиной».

Кроме того, он отметил, что это повод для обеспечения условий по реализации Минских договоренностей.

Ранее помощник Зеленского опроверг роль главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука в прошедшем обмене.

Напомним, в субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были выполнены все его договоренности с президентом России Владимиром Путиным, и объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан.

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