Помощник Зеленского опроверг роль Медведчука в прошедшем обмене

Украинский лидер Владимир Зеленский лично договаривался с Россией об освобождении украинцев, заявил его помощник Андрей Ермак.

«Президент договаривался об этом количестве и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и так далее не было. Вы понимаете, что это была большая спецоперация, детали которой мы не можем раскрывать. Но могу сказать, что в основе всего была договоренность двух президентов», – сказал Ермак в интервью «Украинской правде».

Он добавил, что Зеленский лично контролировал подготовку к освобождению людей, а глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук не принимал никакого участия в процессе взаимного освобождения задержанных.

«Я могу сказать, что никакого участия Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали», – отметил он.

Также Ермак отметил, что если бы не было конструктивного диалога между президентами Украины и России, то обмен не произошел бы. По его словам, диалог велся с взаимным уважением, на равных.

«За тот срок, который я вижу (а я бываю на многих переговорах), позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов», – заявил помощник президента.

На вопрос журналиста, повышался ли голос на переговорах, Ермак ответил отрицательно.

В субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были выполнены все его договоренности с президентом России Владимиром Путиным, и объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан.

Позже Путин и Зеленский поговорили по телефону.

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