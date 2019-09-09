Россиянки устроили флешмоб после заявления Нурмагомедова о папахе

Россиянки раскритиковали слова чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что папаху могут носить только мужчины, потому что «у них есть честь».

Многие пользователи Сети посчитали это высказывание Нурмагомедова сексистским. Женщины приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах, сообщает «Кавказский узел».

Инициатором флешмоба стала махачкалинка Наталья Савельева, которая первой разместила собственное фото в папахе.

Пользователь Светлана Анохина выложила в Facebook фото, на котором она вместе с мужчиной одета в национальный головной убор.

В свою очередь, Ирина Костерина предложила для флешмоба хештеги #женщинавпапахе и #нехабиб.

7 сентября чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье, применив удушающий прием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

После боя Нурмагомедов поблагодарил всех, кто надел папаху в поддержку бойца, заявив, что папаху могут носить только мужчины.

«Там, где я вырос, в горах, мы носим папаху не потому, что каждый может ее носить. У тебя должна быть, в первую очередь, честь, ты должен быть мужчиной. Женщины у нас папахи не носят, у нас настоящие мужчины носят папахи», – сказал боец.