В работе «Википедии» произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе интернет-энциклопедии «Википедия» произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, сбои в работе «Википедии» начались в 02.54, передает ТАСС.

Чаще всего о проблемах в работе интернет-энциклопедии сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Греции, Испании, Польши, Сербии, Хорватии, а также Израиля. В России о сбое чаще всего сообщают пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с работой сайта (93%) и авторизацией (6%).

Напомним, в конце августа глобальные сбои были зафиксированы в работе соцсети Facebook и платформы Microsoft Office 365.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.