Появились первые экзитполы на выборах глав Ставрополья, Вологодской и Волгоградской областей

По данным первых экзитполов – опросов на выходе с избирательных участков, на выборах глав Ставропольского края, Вологодской и Волгоградской областей лидируют Владимир Владимиров, Олег Кувшинников и Андрей Бочаров соответственно.

По данным ФОМ, на Ставрополье за Владимирова проголосовали 68,5% избирателей. Следом за ним – кандидат от КПРФ Виктор Соболев (16,4%), на третьем месте кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (5,6%), кандидат от «Справедливой России» Александр Кузьмин (3,8%) и кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Николай Кряжев (3,5%). Сообщается, что, по данным опроса, 2,1% бюллетеней были признаны недействительными.

В Вологодской области лидирует действующий руководитель региона Олег Кувшинников (от «Единой России»), который, по данным экзитпола, набирает 69,6% голосов. На втором месте – депутат областного парламента Ольга Ширикова (от ЛДПР) с 20,1% голосов, следом за ней – руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина (от «Справедливой России») с 5,6% голосов, советник председателя партии «Родина» Алексей Рылеев с 1,7% и руководитель ЦК «Народный альянс» Вадим Петриенко с 1,2% голосов. Недействительных бюллетеней – 1,7%.

В Волгоградской области лидирует действующий глава региона Андрей Бочаров. По данным экзитпола, он набирает 71,6% голосов избирателей. На втором месте Алексей Буров от КПРФ – 15,1%, следом Владимир Рублев от ЛДПР – 7,1%, Сергей Полещук от «Справедливой России» – 4,1%. 2,3% недействительны, свидетельствуют результаты опроса.

Выборка опроса репрезентирует население региона и включает по 200 избирательных участков в каждом регионе. 108 населенных пунктов в Ставропольском крае (19 тыс. 799 человек), 85 населенных пунктов в Вологодской области (19 тыс. 798 человек), 89 населенных пунктов в Волгоградской области (19 тыс. 274 человек). Отказались ответить: 31,2% опрошенных в Ставропольском крае, 32,0% в Вологодской области, 38,9% в Волгоградской области.