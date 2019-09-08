Врио губернатора лидирует на выборах главы Забайкалья с подавляющим преимуществом

На выборах губернатора Забайкальского края после подсчета 1,94% протоколов лидирует врио главы региона Александр Осипов с 84,6% голосов, следует из данных ЦИК.

Елена Краузе от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» набирает 5,07%, Яна Шпак от «Партии роста» – 3,71%, передает РИА «Новости».

Также баллотируются самовыдвиженец Александр Осипов и Вячеслав Ушаков от забайкальского отделения партии «Патриоты России».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о работе Осипова на посту врио главы региона.

Напомним, в воскресенье депутаты парламента Ингушетии уже избрали руководителя республики – им стал врио главы Махмуд-Али Калиматов. Кроме того, ведется подсчет голосов на Сахалине, где пока с большим отрывом лидирует Валерий Лимаренко.