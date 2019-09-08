Лимаренко с большим отрывом лидирует на выборах главы Сахалинской области

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,65% голосов после подсчета 18,5% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

По данным ЦИК, обработано 18,5% протоколов УИК, за Лимаренко отдано 828 голосов, это 70,65%. За кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера отдано 145 голосов, это 12,31%, за кандидата от КПРФ Алексея Корниенко – 144 голоса (12,29%), передает РИА «Новости».

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии «Коммунисты России», Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от «Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.

Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.

В 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. В общей сложности проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Кроме того, проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).