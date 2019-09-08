Избран глава Ингушетии

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, ранее временно исполнявшего обязанности руководителя республики.

По республиканскому законодательству, депутаты выбирают главу Ингушетии из числа кандидатур, которые вносятся президентом страны, передает РИА «Новости».

26 августа Путин внес на рассмотрение депутатов три кандидатуры: кроме Калиматова, это были депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.

Теперь Калиматов официально сменит на посту главы республики Юнус-Бека Евкурова, который ушел в отставку в конце июня.