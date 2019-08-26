Путин предложил парламенту Ингушетии трех кандидатов на пост главы республики

Президент России Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, в том числе врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, сообщили в пресс- службе парламента республики.

На пост главы республики предложены депутат горсовета Назрани Урусхан Хасанович Евлоев, старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Алиханович Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов, передает ТАСС.

В июне Путин в ходе личной встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым принял его прошение о досрочном сложении полномочий. Калиматов был назначен врио главы региона.