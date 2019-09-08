Спасатели нашли сгоревшим пропавший месяц назад в Красноярском крае вертолет

Вертолет Ми-2, который пропал в августе 2019 года, найден возле города Дудинка в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Также найдены тела двух человек.

«7 сентября в ЕДДС Таймырского муниципального района от местных жителей поступила информация о том, что в 47 км юго- западнее города Дудинка был обнаружен обгоревший вертолет. 8 сентября в 04:50 мск на место падения прибыл вертолет Регионального координационного поисково-спасательного центра (РКПСЦ) со следственно-оперативной группой, проводятся следственные мероприятия. Факт крушения с последующим возгоранием подтвержден», – передает ТАСС сообщение ГУ МЧС.

На месте крушения обнаружены останки двух человек, находившихся на борту вертолета.

«Воздушное судно полностью разрушено, сгорело», – сказал представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.