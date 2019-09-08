За первый час явка на участках электронного голосования в Москве составила 23%

Явка на экспериментальном электронном голосовании за депутатов в Мосгордуму на трех участках составила 23% на 09.00, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

«На 09.00 явка на участках электронного голосования составила 23%», – передает слова Костырко ТАСС.

Эксперимент по электронному голосованию проходит в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное).

Между тем, первый зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что рассчитывает на неплохую явку на выборах, проходящих по всей России.

«Я утром проголосовал практически первым на своем избирательном участке, настроение у людей хорошее, избирателей было достаточно много на открытии. Я надеюсь, что будет неплохая явка», – сказал Булаев.

Он выразил надежду, что выборы пройдут «в штатном режиме, спокойно, если у кого-то не будет желания устроить какую-то провокацию».

В Курганской области к 10.00 (8.00 мск) проголосовали на выборах более 6% жителей региона. В области проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора Курганской области, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления, передает РИА «Новости».

В Челябинской области на выборах проголосовали к 10 утра (8.00 мск) более 5% избирателей. В регионе выбирают губернатора, также проходят выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.

Около 5,4% избирателей проголосовали к полудню местного времени (08.00 мск) на выборах мэра Новосибирска. Это значительно ниже явки на этот час на прошлых выборах в апреле 2014 года – тогда явка была 9,85%.

Около 10% избирателей к полудню воскресенья (7.00 мск) проголосовали на муниципальных выборах в Иркутской области. В пережившем наводнение Тулуне на выборы мэра пришли 11,2% избирателей.

В Иркутске выбирают депутатов городской думы, на избирательные участки пришли 7,56% избирателей, в Братске выбирают мэра, пришли 9,28% избирателей. Жители Тулуна также выбирают главу города.

В первые часы голосования, к 10.00 (8.00 мск) на выборах главы Башкирии избирательные участки региона посетили 10,13% избирателей.

В республике Алтай к 12.00 (8.00 мск) явка составила 25%. В регионе выбирают губернатора.

Жители Сахалина и Курил активизировались во второй половине дня на досрочных выборах губернатора: явка на голосование составила 27,13% к 15.00 (7.00 мск).

Всего в 85 регионах страны в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня.