В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

Избирательные участки открылись в Республике Алтай, где в единый день голосования проходят выборы главы региона после отставки прежнего руководителя Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет.

По последним данным, в республике 161 тыс. 134 избирателей, в регионе действует 11 территориальных избирательных комиссий и 236 участковых избирательных комиссий, передает ТАСС.

За время предвыборной кампании о намерении участвовать в выборах заявляли восемь кандидатов. В числе прочих документов они были обязаны представить в избирком региона не менее 81 подписи депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований региона – 7% от общего числа депутатов. Этот муниципальный фильтр преодолели три кандидата – врио главы республики Олег Хорохордин, выдвинутый «Единой Россией», депутат госсобрания республики Виктор Ромашкин (КПРФ) и координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Софронов.

«В Алтае от общественной палаты на участках работают 318 наблюдателей, создан ситуационный центр. Выборы проходят спокойно, даже «фейков» пока нет», – отметил участник Рабочей группы Общественной палаты по контролю за выборами Максим Григорьев в своем Twitter.

«Организовано дежурство представителей ГУ МЧС для обеспечения пожарной безопасности на каждом участковом избирательном участке во всех муниципальных образованиях, – сообщили в пресс-службе регионального правительства. – Планируется задействовать 240 человек и 27 единиц техники. В режиме повышенной готовности будут находиться пожарно-спасательные подразделения Республики Алтай».

Открылись избирательные участки и в других регионах Сибири. Так, в Республике Тыва выбирают депутатов Верховного Хурала – парламента региона, а крупнейший российский муниципалитет – Новосибирск – выбирает мэра. В голосовании принимают участие 15 кандидатов, в том числе действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.